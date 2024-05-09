تظاهرات في مالمو السويدية تنديدا بالعدوان على غزة + فيديو

العالم - إوروبا

وسار المتظاهرون في شوارع المدينة حاملين الأعلام الفلسطينية وطالبوا بوقف فوري للحرب على غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم من انحياز حكومات الغرب إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي وإمداده بالسلاح والتكنولوجيا لقتل الفلسطينيين.

وأكد المتظاهرون أنه يجب محاسبة كيان الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.

وشددوا على ضرورة وقف كل أشكال الدعم المقدم لكيان الاحتلال.

هذا وانتشرت قوات الشرطة في مكان التظاهرات وقامت بإجراءات أمنية هي الأشد منذ عام 2013.

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