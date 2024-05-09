المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة "عوبدا" الجوية الاسرائيلية

العالم - العراق

وجاء بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق :

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بأراضينا المحتلــــة مساء اليوم الخميس الموافق 9 / 5 / 2024، بواسطة الطيران مسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

المقاومة الإسلامية في العراق

الخميس ٣٠ - شوال - ١٤٤٥ هـ