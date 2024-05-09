مواقع نفطية وغازية وقواعد عسكرية وجوية .. المقاومة العراقية تدك عمق الكيان

وفي ست بيانات متتالية أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهدافها كل من قاعدة "عوبدا" الجوية الصهيونية ومنصة لوياثان الغازية و قاعدة اليفالط وقاعدة نيفاتيم وهدفاً حيوياً في إيلات بالطيران المسيّر، إضافة الى استهداف ميناء عسقلان النفطي بصاروخ أرقب (كروز مطور).

وعرضت المقاومة الاسلامية في العراق، مشاهد من اطلاقها طيرانا مسيّرا باتجاه قاعدة نيفاتيم الصهيونية بالأراضي المحتلة.

قاعدة

كما عرضت المقاومة مشاهد من اطلاقها لصاروخ من نوع ارقب ( كروز مطور ) باتجاه هدف حيوي في ميناء عسقلان النفطي.

كروز