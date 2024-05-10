إستكمال مفاوضات القاهرة وتوقع قرب التوصل لصفقة

العالم – مع الحدث

هل وصل مدير الاستخبارات الاميركية للكيان مسبوقا بتاكيد من واشنطن بقرار بتوصل الى صفقة وما الذي حققه في لقاءاته؟

ماذا يعني اعتبار حماس الجولة الحالية أنها الأخيرة وتوقع مصر التوصل الى صيغة خلال اثنتين وسبعين ساعة؟

هل اراد الجانب الاسرائيلي استباق وصول وفده الى القاهرة بعملية رفح، تمنح نتنياهو مادة للضغط في التفاوض؟

كيف يقرأ تقليص واشنطن شحنة من الذخائر شديدة الانفجار للكيان في ظل الاحداث الجارية في رفح والتي تعارض حصول عملية كبرى بحسب وزير الدفاع الاميركي؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من اسوديوهات بيروت تطرق الى المستجد في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..