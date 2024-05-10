انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في إيران

العالم - ايران

وبدأت الانتخابات في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 مايو وتستمر لمدة 10 ساعات، لكن فترة التصويت قابلة للتمديد حسبما أعلن وزير الداخلية.

وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في 22 دائرة انتخابية في جميع أنحاء البلاد، حيث فشل المرشحون في الحصول على الأغلبية المطلقة (أكثر من 50٪) من الأصوات التي تم الإدلاء بها خلال الجولة الأولى التي أجريت في الأول من مارس.

ويتنافس 90 مرشحا على المقاعد الـ 45 الشاغرة من أصل 290 مقعدا برلمانيا.

وفي طهران، سيتنافس 32 مرشحًا ضد بعضهم البعض لشغل الكوتا البالغة 16 مقعدًا.

وأعرب وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قبل ايام عن استعداد الوزارة لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المقبلة في جميع أنحاء البلاد بآلات التصويت الإلكترونية.

وقال وحيدي إن وزارة الداخلية مستعدة جيدًا لعملية التصويت الإلكتروني الكاملة في إيران، مشيرا الى أنه سيتم استخدام آلات التصويت الإلكترونية في إجمالي ثماني مناطق اقتراع، حيث ينبغي انتخاب مرشحين أو أكثر.