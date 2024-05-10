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قائد الثورة الإسلامية يدلى بصوته في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية

قائد الثورة الإسلامية يدلى بصوته في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية
الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أدلى قائد الثورة الاسلامیة سماحة آیة الله السید علي الخامنئي صباح الیوم الجمعة بصوته في الدقائق الأولی لبدء الإقتراع في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية.

العالم - ايران

يتبع ..

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