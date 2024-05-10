حماس: الاحتلال يرفض مقترح وقف النار ومتمسكون بالموقف الوطني

العالم - فلسطين

وأضافت حماس، في رسالة وجهتها للفصائل نشرتها فضائية “الأقصى”: “موقفنا هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير”.

وشددت على أن “الخطوة التالية ستكون محل الدراسة الفلسطينية على قاعدة التمسك بالمقترح الأخير مع الأخذ بعين الاعتبار خطوة الاحتلال الأخيرة بمهاجمة رفح واحتلال المعبر”.

وذكرت أنّ الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجهًا للدوحة.

وأمس الخميس، أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، أن وفد حماس غادر إلى القاهرة.

وقال الرشق: إقدام (إسرائيل) على اجتياح رفح واحتلال المعبر، يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء، وتصعيد العدوان وحرب الإبادة.

وشدد على أن حماس ملتزمة ومتمسكة بموقفها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء.

والثلاثاء الماضي، أبلغت حركة “حماس” الوسيطين القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، صعّد الاحتلال عدوانه واجتاح شرق رفح واحتل معبر رفح وأوقف إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.