وزير الخارجية: إيران تستعد لمواصلة التفاعل مع أوروبا على أساس المصالح المشتركة

العالم-ايران

وبمناسبة يوم أوروبا كتب أمير عبد اللهيان على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: بمناسبة "يوم أوروبا 2024"، أهنئ كل من يحتفل بهذا اليوم على أمل أوروبا موحدة وسلمية ومزدهرة.

وأضاف: في هذا اليوم الخاص، يجب على جميع الذين عملوا من أجل السلام والازدهار في أوروبا أن يفكروا في السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

فإن ما يحدث في غزة يشكل عبئا ثقيلا على الضمير الإنساني واختبارا جديا لشرعية القيم مثل الكرامة وحقوق الإنسان التي يدعي الأوروبيون أنهم يناضلون من أجلها.

وتابع أمير عبد اللهيان: على أوروبا أن ترفع صرختها من أجل العدالة في القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية أن إيران مستعدة لمواصلة العمل والتفاعل مع أوروبا على أساس الاحترام والحوار البناء والتعاون بما يتماشى مع المصالح المشتركة والسلام والأمن في العالم.