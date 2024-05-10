بالفيديو.. الاحتلال يكثف اعتداءاته على مدينة رفح

العالم - مراسلون

اوضح مراسلنا انه منذ ليل امس ولم تتوقف اصوات اطلاق النار والاشتباكات التي تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشرقية والتي تناور في مدينة رفح.

واضاف انه مدفعية الاحتلال تواصل استهداف مناطق متفرقة في رفح، حيث استهدفت منزلا في مدينة رفح اسفر عن ارتقاء شهداء بالاضافة الى ارتقاء شهداء في قصف لمدفعية الاحتلال في خان يونس.

واشار مراسلنا الى ازدياد معاناة المواطنين وسط استمرار حالة النزوح من مدينة رفح التي كانت تعد ملاذا امانا لسكان قطاع غزة حوالي مليون ونصف مواطنا على الاقل.

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