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بالفيديو.. الاحتلال يكثف اعتداءاته على مدينة رفح

الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم انه منذ ساعات الليل وحتى الان تشهد مدينة رفح بالتزامن مع بدء العملية العسكرية التي يشنها كيان الاحتلال الاسرائيلي استهداف وقصف مدفعي كثيف من الطائرات الحربية للاحتلال.

العالم - مراسلون

اوضح مراسلنا انه منذ ليل امس ولم تتوقف اصوات اطلاق النار والاشتباكات التي تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشرقية والتي تناور في مدينة رفح.

واضاف انه مدفعية الاحتلال تواصل استهداف مناطق متفرقة في رفح، حيث استهدفت منزلا في مدينة رفح اسفر عن ارتقاء شهداء بالاضافة الى ارتقاء شهداء في قصف لمدفعية الاحتلال في خان يونس.

واشار مراسلنا الى ازدياد معاناة المواطنين وسط استمرار حالة النزوح من مدينة رفح التي كانت تعد ملاذا امانا لسكان قطاع غزة حوالي مليون ونصف مواطنا على الاقل.

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