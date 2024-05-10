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بعد انقطاع دام عشر سنوات..

انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة بین إيران والإمارات

انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة بین إيران والإمارات
الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

عقدت اللجنة القنصلية المشتركة العاشرة بین إيران والإمارات العربیة المتحدة، في أبو ظبي بعد انقطاع دام 10 سنوات.

العالم-ايران

وعقدت اللجنة القنصلية المشتركة العاشرة لإيران والإمارات في أبو ظبي برئاسة نائب الشؤون القنصلية والمجلس والإيرانيين في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا بيكدلي ونائب وزير الخارجية الإماراتي خالد عبد الله بالهول.

وحضر هذا الاجتماع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبوظبي رضا عامري وممثلون عن المؤسسات ذات الصلة بما في ذلك وزارة العدل والتعليم وجمعية الهلال الأحمر ومؤسسة الموانئ والشحن.

وناقش الجانبان الإيراني والإماراتي القضايا القنصلية والتعاون القضائي والشرطي والنقل البحري والعبور وحل مشاكل المواطنين.

وأجريت هذه المباحثات بعد انقطاع دام عشر سنوات وفي إطار التفاهم المتبادل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون القنصلي.

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