كتائب القسام تعلن عن إيقاع قوات الاحتلال في كمائن متعددة في رفح

العالم-فلسطين

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إنها نفذت عملاً عسكرياً مركباً ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة “TBG” واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة “الياسين 105” واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح

كما أوقعت قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقًا داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

واستهدفت كتائب القسام دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105” في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح.

ودمرت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح.

وقصفت كتائب القسام موقع “إسناد صوفا” العسكري بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وخاض مجاهدو القسام اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

ودمرت كتائب القسام دبابة “ميركافا 4” صهيونية بقذيفة “الياسين 105” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.