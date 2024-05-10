انتقادات إسرائيلية لبايدن بعد قراره توقيف شحنة أسلحة إلى الاحتلال

العالم – خاص بالعالم

تعليق ارسال شحنة اسلحة اميركية للكيان الاسرائيلي والتهديد بمراجعة شحنات اخرى في حال اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة يثير موجة غضب وانتقادات من قبل قادة وساسة كيان الاحتلال.

أول توبيخ رسمي من الرئيس جو بايدن لحكومة حرب الاحتلال منذ بدء حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة واقراره بضلوع السلاح الأميركي بجرائم ضد المدنيين في القطاع، رد عليه المسؤولون الاسرائيليون بتصريحات تراوحت بين نكران جمائل بايدن والاستغناء عن المساعدات الاميركية وبين تجاهل تحذيرات واشنطن والرد على التهديد بالتهديد.

وقال نتنياهو: "إذا كان علينا أن نقف وحدنا، فسوف نقف وحدنا. مثلما قلت من قبل، سنقاتل بأظافرنا إذا اضطررنا لذلك.. ولكن لدينا ما هو أكثر بكثير من أظافرنا."

من جهته قال وزير الحرب يوآف غالانت: "أتوجه إلى أعداء إسرائيل وكذلك إلى أفضل أصدقائنا وأقول لا يمكن إخضاع إسرائيل، ولا جيشها ومؤسستها الدفاعية. سنقف أقوياء وسنحقق أهدافنا."

وفيما اكد وزيرُ المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش الوقوفَ بوجه الأعداءِ والضغوطِ الدوليةِ كتب ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي على منصة إكس ان حماس تحبّ بايدن تبع ذلك دعوات لاقالة بن غفير من قبل رئيس المعارضة يائير لبيد الذي عزا قرار بايدن إلى فشل الحكومة الإسرائيلية واصفاً نتنياهو بأنه أرنب في الغرف المغلقة. وقال هكذا كان، وهكذا سيبقى.

وبين الحكومة والمعارضة علت اصوات من داخل الكنيست تحذر من عواقب امنية جدية جراء الازمة مع واشنطن فيما هدد البعض باستخدام صواريخ غير دقيقة لتفجير قطاع غزة.

لكن البيت الأبيض سرعان ما حاول طمأنة تل ابيب مؤكدا عدم تخلي واشنطن عنها وانّ بايدن لم يتخذْ قراراً نهائياً بشأنِ الشحنةِ التي تمَ تعليقُها، في حين اشارت وسائل إعلام أميركية الى ضغوط داخل الكونغرس لعدم إدانة الإدارة الأميركية لأي إجراء إسرائيلي في رفح.

ياتي هذا فيما حذرَ مسؤولون اسرائيليون من تجاهل التحذيرات الاميركية معتبرين ان الامر قد يدفع تل ابيب إلى إدارة اقتصاد التسلح وقد يشل قدرتها على خوضِ حرب في جبهات متعددة وسط مخاوف من قرارات مماثلة تصدر من دول اوروبية ضد تل ابيب.