شاهد..إضرام متطرفين إسرائيليين النار بمحيط الأونروا

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تصعيد متواصل ينفذه الجيش الإسرائيلي ضد أبناء الضفة الغربية بالتزامن مع عدوانه المستمر على غزة في سياق أجندة وخطط ممنهجة لتضييق الخناق على الفلسطنيين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس شمال الضفة، في ظل اشتباكات في حي رفيديا انتهت بمداهمة سكن الطلاب في الحي واعتقال طلاب.

مصادر فلسطينية أفادت بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية بشمال الضفة، وانتشرت في عدد من أحيائها وسلمت إخطارات بهدم منزلين في بلدة عزون شرقي المدينة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بإصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية التي شهدت اعتقال شابين وفتى.

وزارة الصحة الفلسطينية افادت بأن طفلا وفتى فلسطينيين أصيبا بجروح إثر اطلاق قوات الاحتلال الرصاص خلال اقتحامها بلدة بير زيت شمال رام الله، مشيرة إلى أن إصابة أحدهما خطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة وعشرين فلسطينيا في القدس المحتلة وأنحاء متفرقة من الضفة الغربية يوم الخميس.

تصعيد جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين تزامن مع هجمات ينفذها مستوطنون متطرفون لم تسلم من بطشهم مقار المنظمات الدولية ومن ضمنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي قررت إغلاق مجمع مكاتبها بالقدس المحتلة بعد إضرام مستوطنين النار مرتين في محيطه.

وهذا ثاني اعتداء يتعرض له مقر الأونروا بالقدس خلال الساعات الماضية حيث هاجم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال المقر وحاولوا اقتحامه في وجود شرطة الاحتلال التي لم تتدخل لمنعهم.

في غضون ذلك ندد الأردن بإضرام متطرفين إسرائيليين النار بمحيط الأونروا محذرا من تكرار الاعتداءات على الوكالة باعتبارها خرقا للقانون الدولي. كما نددت إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي بالهجوم مؤكدة أن ان على السلطات الإسرائيلية ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها.

ومنذ عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول اكتوبر الماضي، تتعرض وكالة الأونروا لحملة إسرائيلية شرسة تستهدف تفكيكها وإنهاء عملها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.