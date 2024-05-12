اليمنيات يتبرعن بنحو 114,000دولار للحراك الشعبي نصرة لطوفان الأقصى

العالم – خاص بالعالم

وأكدت المشاركات في القافلة على استمرارهن في رفد القوات الصاروخية والبحرية والطيران المسير ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

القافلة المالية بلغت 114 ألف دولار تقريبا من ضمنها 810 جرامات من الذهب الذي تبرعت به النساء اليمنيات إضافة إلى الفضة والمرجان.

وأكدت المشاركات انها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة حيث يستمر جمع التبرعات من مختلف المديريات بشكل دائم في إطار الحراك الشعبي نصرة لطوفان الأقصى.

وقالت صفاء الشامي منسقة ميدانية في الهيئة النسائية الثقافية العامة:" ان استمرار المرأة اليمنية الحرة في إخراج قوافل البذل والعطاء نصرة للشعب الفلسطيني ونصرة للقضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الظالم على اليمن عام 2015 حتى اليوم، يدل على ايمانها القوي بالله سبحانه وتعالى ودليل على وعيها الكبير بقضايا الامة المركزية ودليل على ثباتها بمبادئ الاسلام السامية رغم كل التحديات والاحداث".

بيان القافلة أكد على تمسك اليمنيات بالموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومباركة مرحلة التصعيد الرابعة وحيا البيان صمود الشعب الفلسطيني وبسالته ودعا إلى مواصلة الدعم والمساندة لنصرة فلسطين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...