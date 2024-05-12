العالم – خاص بالعالم

حيث اتهم جيش الاحتلال الحكومة بعدم استغلال ما أسماها الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي، في وقت أعلن فيه المسؤول عن رسم السياسات الإستراتيجية، فيما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ؛ يورام حامو؛ استقالته بسبب عدم اتخاذ الحكومة قرارات بشأن اليوم التالي للحرب وعودةِ العملياتِ العسكرية الى شمال غزة.



جاء هذا بعد يومين فقط على استقالةِ رئيسِ المنظومة الدعائية في الكيان الإسرائيلي 'موشيك أفيف'. وقدّمَ عددٌ من المسؤولين الإسرائيليين خلالَ الأسابيعِ الماضية استقالاتِهم على خلفيةِ اتهاماتٍ بالإخفاق في إدارة العدوان على غزة.

في ذات السياق ذكرت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، وجه انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفشله في تطوير ما يسمى باستراتيجية الحرب.



كما حذر مسؤولون في جيش الاحتلال نتنياهو، من أن عدم قدرة حكومته على اتخاذ قرار، أدى إلى المخاطرة بأرواح الجنود الإسرائيليين، بحسب الصحيفة.

كذلك قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن الجدل احتدم بين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس الشاباك رونين بار خلال مناقشات حول مسار الحرب في غزة واليوم التالي لها. ووقعت المواجهة الحادة بين نتنياهو و غالانت عقب عقد الأخير جلسة مناقشات استراتيجية بشأن اجتياح رفح جنوبيّ قطاع غزة، دون علم نتنياهو.

ياتي ذلك فيما تتواصل التظاهرات المطالبة بإقالة حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة والتوصل لصفقة فورية للإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب. فضلا عن الاتهمات بالتخلي عن الإسرائيليين مع استمرار القصف المتبادل على الحدود اللبنانية.

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