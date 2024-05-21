شاهد كيف استقبل اليمنيون نبأ استشهاد رئيسي ومرافقيه

العالم – خاص بالعالم

وأشار السامعي إلى أن اليمنيين في البداية كانوا ينظرون الى ان هذه الحادثة كانت مفتعلة من قبل العدوان الاسرائيلي، ولكن عندما اتضحت الامور وأعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية بأن الطائرة اصطدمت نتيجة الضباب والامطار الغزيرة فنقول:" لا حول ولا قوة الا بالله"، فهم شهداء هذه الامة ونتمنى من الله عز وجل بأن يكونوا في الدرجات العليا من الجنة في جوار الانبياء والصالحين.

ونوه السامعي بأن الشهيد السيد ابراهيم رئيسي لم يكن متعاطفا مع اليمن فقط بل كان يعتبر قضية اليمن والعدوان على اليمن" قضية اسلامية وواجب على الدول الاسلامية كافة ان تقف مع مظلومية اليمن ومن هذا المنطلق ان الشهيد السيد ابراهيم رئيسي نسميه بـ"زعيم الاحرار" في المنطقة فقد كانت قضية اليمن إحدى همومه إضافة الى قضية فلسطين وما يجري اليوم في فلسطين، وبالتالي فقد كان ينظر لقضيتنا وقضايا الامة الاسلامية بشكل عام بمنظار ان العالم الاسلامي جميعا يقف مع هذه المظلومية مظلمة اليمن ومظلمة فلسطين.

ولفت السامعي الى تذكر مواقف رئيس الجمهورية الشهيد السيد ابراهيم رئيسي في المنظمات الدولية وفي المؤتمرات، حيث كان مع اليمن حتى وفاته رحمه الله هو وزير خارجيته ونذكر له مواقف كبيرة لا يمكن في اليمن نسيانها ولا أي حر في المنطقة.

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