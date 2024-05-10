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قاليباف: المشاركة في الانتخابات هي أقرب وسيلة لتغيير الأمور

قاليباف: المشاركة في الانتخابات هي أقرب وسيلة لتغيير الأمور
الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن المشاركة في الانتخابات هي أقرب وسيلة لتغيير الأمور.

العالم _ إيران

وأدلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، بصوته في انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

وأضاف قاليباف بعد الادلاء بصوته في الانتخابات: آمل أن نتمكن من المشاركة في هذه المهمة الوطنية التي تقع على عاتقنا جميعا، وأن نكمل العمل الذي بدأناه في الفترة الأولى من الانتخابات.

وتابع: التصويت في الانتخابات يعني لدینا الحق في تقرير مصيرنا، ولدينا الحق في أن نكون فعالين في الطريقة التي تدار بها البلاد في مختلف القطاعات، ويتم انتخاب جميع المسؤولين في مختلف السلطات فعليًا عن طريق التصويت المباشر أو غير المباشر للشعب.

وصباح الیوم انطلقت الجولة الثانية من انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في 15 محافظة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويتنافس في هذه الجولة من الانتخابات 90 مرشحًا على 45 مقعدًا، وبحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات في البلاد، فإن التصويت سيستمر حتى الساعة 18.00، وإذا لزم الأمر وحسب تقدير وزير الداخلية فمن الممكن تمديد وقت التصويت.

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