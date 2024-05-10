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الأحد.. إقامة الدورة الثالثة للحوار الإيراني العربي

الأحد.. إقامة الدورة الثالثة للحوار الإيراني العربي
الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

تقام الدورة الثالثة للحوار الإيراني العربي بعنوان "من أجل التعاون والتفاعل" يوم الأحد 12 مايو الجاري.

العالم _ إيران

وأفادت مصادر اعلامية بإقامة الدورة الثالثة للحوار الإيراني العربي بعنوان "من أجل التعاون والتفاعل" والذي يستضيفه المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في طهران.

وتأتي هذه الدورة بعد دورتين عقدتا بمبادرة مشتركة بين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومركز دراسات الجزيرة خلال العامين الماضيين.

ويشارك في دورة الحوار الإيراني العربي نحو 40 مفكراً وخبيراً من 15 دولة عربية، وسيناقشون أهم القضايا التي تمس المنطقة والعالم الإسلامي مع نظرائهم الإيرانيين. والغرض من هذه الدورة هو التوصل إلى فهم أفضل للموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين إيران والعالم العربي.

وستتضمن هذه الدورة ثمانية لقاءات متخصصة، ستتناول قضية فلسطين وحرب غزة ومستقبلها، كمواضيع خاصة. وستخصص اجتماعات أخرى لأهم قضايا المنطقة، بما في ذلك النظام العالمي الجديد ودور منطقة غرب آسيا في هذا النظام، والقضايا الأمنية والاقتصادية.

وتفتتح الدورة الثالثة للحوار الايراني العربي بحضور كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وحسين اميرعبداللهيان وزير الخارجية.

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