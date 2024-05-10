الأونروا تغلق مجمع مكاتبها في القدس المحتلة بعد اعتداءات المستوطنين عليه

العالم _ فلسطين

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني قوله على منصة إكس: “إن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس المحتلة مساء أمس، وتعرضت حياة موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المجمع لخطر شديد، كما تسبب الحريق بأضرار جسيمة”.

وأضاف لازاريني: إن حشداً شوهد برفقة رجال مسلحين خارج المجمع يهتف “أحرقوا الأمم المتحدة” وهذا تطور شنيع لذلك اتخذ قرار بإغلاق المجمع حتى إرساء الأمن.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مقر الأونروا، مؤكدة أنه يأتي كجزء من الجرائم واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والاستهداف الممنهج للمؤسسات التي تسهم في صمود الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم وعلى رأسها وكالة “الأونروا” التي تعمل بشكل منقطع النظير في قطاع غزة لحمايتهم من المجاعة المتعمدة التي يرتكبها الاحتلال هناك.