وزير النقل العراقي يفتتح خط بغداد - سامراء السككي

العالم_العراق

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان إن "السعداوي زار صباح اليوم برفقة عدد من المسؤولين ونواب ومسؤولين محليين وشخصيات دبلوماسية ورجال أعمال مدينة سامراء المقدسة، ضمن جولاته الميدانية المتواصلة في عموم المحافظات العراقية لافتتاح مشاريع النقل وتفقد عمل التشكيلات والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

وقال الوزير خلال حفل افتتاح الخط السككي – بحسب البيان – إنه "استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإعادة تفعيل النقل العام في عموم المحافظات، تواصل وزارتنا إعادة تشغيل الخطوط السابقة من قطارات أو باصات، في إطار السعي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مؤكدا، أننا "عازمون على تفعيل جميع خطوط السكة الحديدية في العراق"، مشيرا، إلى أن "قسما كبيرا من تلك الخطوط تعرضت إلى أعمال تخريبية في أثناء العدوان الإرهابي على العراق".

وأضاف، أن "خط بغداد - سامراء الذي نعيد تشغيله اليوم، بمسافة 120 كيلومترا، كان قد توقف عن الخدمة منذ عام 2003"، مبينا، أن "هذا الخط يوفر للمسافرين بين المدينتين نقلا آمنا ومريحا".

ونبّه الوزير، بأن "إدارة العتبة الدينية في مدينة سامراء المقدسة تكفلت بنقل المسافرين من محطة القطار إلى الإمامين العسكريين (عليهما السلام)"، مشيرا، إلى أن "الوزارة مستمرة في افتتاح بقية الخطوط السككية، خدمة للمواطن بالتعاون مع الحكومات المحلية في المحافظات العراقية".