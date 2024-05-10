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مشاهد قصف مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية

الجمعة ١٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس مشاهد لقصفها مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

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