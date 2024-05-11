"حزب الله" يسهداف مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال في ‏مستعمرة المطلة

العالم - لبنان

وجاء بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم السبت:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصًا في طير حرفا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 11-05-2024 م

‏2 ذو القعدة 1445 ه

وتشن المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) هجمات ضد جيش الاحتلال تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لعدوان إسرائيلي مدمر بدعم أمريكي، خلف أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه المدمر على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.