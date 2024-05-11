فشل مفاوضات القاهرة ومحاولات امريكية لإبقائها قائمة

العالم - فلسطين

نتيجة خلصت اليها حركة حماس، التي قالت بعد مغادرة وفدها القاهرة، انها ستعيد النظر في استراتيجيتها التفاوضية بالتشاور مع الفصائل الفلسطينية الاخرى، بعدما باتت مقنعة بانهيار الجولة الاخيرة من المفاوضات رغم رفض القاهرة الاعلان رسمياً عن ذلك.

الاحتلال الاسرائيلي هو الاخر اعلن بشكل او بآخر عن انهيار المحادثات رغم مصادقة وزراء الحرب على تجديد التفويض الممنوح للوفد المفاوض، في خطوة رآها مراقبون انها تأتي مراعاة للجمهور الاسرائيلي المتأثّر بحراك عائلات الأسرى.

اما الولايات المتحدة فهي تدرك كذلك ان الدبلوماسية غير المباشرة فشلت في إنهاء العدوان على غزة وحل قضية الاسرى. ومع ذلك تحاول الايحاء بأنه ما زال هناك بريق امل وتضغط من اجل الحفاظ على استمرار النقاش وفق ما ذكر البيت الابيض أملا في تحقيق انجاز بهذا الخصوص قبيل انتخابات الرئاسة الاميركية.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربي إن نهاية المحادثات مؤسف للغاية وانه لا يوجد اتفاق بشأن المحتجزين. وفيما اشار الى ان بلاده لم تستسلم بعد وتعمل على إبقاء الطرفين منخرطين في المحادثات قال انه يمكن التغلّب على الفجوات المتبقية لكن ذلك يتطلّب شجاعة أخلاقية ومواقف قيادية.

وياتي فشل مفاوضات القاهرة في ظل مواجهة محتدمة داخل مجلس حرب الاحتلال على خلفية عدم حصول أي تقدم في صفقة الأسرى بحسب ما أفادت هيئة البث العبرية الرسمية. وقال محللو القناة إن لدى المعسكر الوطني استياء كبير ممّا حصل في جلسة كابينت الحرب الأخيرة، ونقلوا عن مصادر وصفوها بأنها عالية المستوى في الائتلاف الحكومي بان الامور تتجه نحو حل حكومة الطوارئ اذا لم يحصل تقدم في هذا الملف.