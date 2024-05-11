'حماس' تنشر مقطعا لأسير إسرائيلي لديها.. ما مصيره؟

العالم - فلسطين

وبلغت مدة المقطع 11 ثانية، وأرفق بنص باللغتين العربية والعبرية يقول: "الوقت ينفد. حكومتكم تكذب".



وقالت وسائل إعلام الاحتلال إن نداف بوبلابيل تم أسره من كيبوتس "نيريم"، وتم إطلاق سراح والدته، هانا بيري، في أول صفقة تبادل أسرى بعد 49 يوما في الأسر، فيما قتل شقيقه روي في هجوم 7 أكتوبر.



وهذه هي المرة الثالثة خلال الشهر الأخير التي تنشر فيها "حماس" أشرطة فيديو للأسرى لديها.

في سياق متصل، شددت الحركة على أنها "تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.



وأعلنت حركة حماس، الجمعة، إعادة النظر في استراتيجيتها التفاوضية مع "إسرائيل" بشأن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "هجوم جيش العدو على مدينة رفح واحتلال معبر رفح مباشرة بعد إعلان ’حماس’ موافقتها على مقترح الوسطاء، يؤكد أنَ الاحتلال يتهرب من التوصل إلى اتفاق".



وتابع البيان: "رفض ’إسرائيل’ مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربَع الأول".



ولفتت إلى أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة يستخدمان المفاوضات غطاءً للهجوم على رفح واحتلال المعبر، ومواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا، ويتحمَلان كامل المسؤولية عن عرقلة التوصل إلى اتفاق".