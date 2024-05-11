اول موقف من صنعاء حول قرار الأمم المتحدة بشأن فلسطين

العالم- اليمن

واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيانها اليوم السبت، القرار بداية مشجعة نحو دعم المجتمع الدولي للحق الفلسطيني في الحصول على دولته، والتحرر من يد الاحتلال الصهيوني الغاشم.



وعبر البيان عن الترحيب بقيام عدد من الدول مؤخراً بالاعتراف بدولة فلسطين، داعياً الدول التي لم تعترف بعد للقيام بذلك .



وأكد أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في الرفع بتوصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة، لما في ذلك من إعادة لهيبة ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والحفاظ على تماسك منظمة الأمم المتحدة.



ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في إنهاء العدوان والحصار المفروض على غزة، مجددة التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.