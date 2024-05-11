العوادي: إنهاء عمل 'اليونامي' جاء بطلب عراقي وتوصية أممية

العالم- العراق

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في تصريح لوكالة الانباء العراقية إن بلاده سبق أن قدمت طلبا لإنهاء مهام البعثة الأممية في مارس من العام الماضي ما دفع مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة لتقييم أداء البعثة ورفع التوصيات بخصوصها في نهاية فبراير الماضي.

وأضاف العوادي ان اللجنة زارت العراق بالفعل وعقدت 250 لقاء مع مختلف الشخصيات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العراق وأوصت بإنهاء عمل البعثة الأممية على مراحل تنتهي كليا في منتصف عام 2026.

وأشار إلى ان ذلك يؤكد التطابق في وجهات النظر بين الطلب العراقي وتوصيات اللجنة الأممية وأنه لا يوجد أي تضارب بينهما مع فارق في التوقيت إذ يرغب العراق في إنهائها في نهاية عام 2025 وليس في منتصف 2026.

وبين ان الحكومة العراقية بدأت باتخاذ المبادرات لحل المشاكل السياسية التي كانت جزءا من المهام السياسية للبعثة، مؤكدا أن حكومة بلاده عقدت اتفاقيات مهمة بهذا المجال مع دول الجوار ونجحت في إدارة ملفات داخلية حساسة.

وبين ان بلاده ستواصل المطالبة بالدعم الفني من الامم المتحدة في ملفات مثل ملف الانتخابات ولكن ليس عن طريق (يونامي) وإنما عن طريق بعثة مختصة بالانتخابات كما ان الوكالات الأممية ستواصل عملها في العراق مثل منظمة حقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهما.

وتشكلت (يونامي) في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500 بناء على طلب الحكومة العراقية وتوسع دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770 وتعمل على تقديم المشورة والدعم والمساعدة لحكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل والمصالحة الوطنية والمجتمعية والمساعدة في العملية الانتخابية وتيسير الحوار الاقليمي بين العراق وجيرانه وتعزيز حماية حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني.