"الوعد الصادق".. أهداف استراتيجية وتداعيات كبيرة

العالم – البعد الرابع

ولكن بفضل شجاعة وبطولة القوات المسلحة الايرانية وحكمة وذكاء القيادة الايرانية، تم تجاوز هذا الخط الاحمر والى الابد، وباتت اسرائيل التي كانت تدعي بأنها لا تُقهر مكشوفة على حقيقتها، فهي لا تمتلك قوة الردع فحسب، بل اصبح وجودها على كف عفريت.

وكان لعملية الوعد الصادق الكثير الاهداف والكثير من التداعيات المهمة ولعل من اهم الاهداف الاستراتيجية للعملية ، هو حرمان الكيان الاسرائيلي من قوة الردع النووي، فايران اثبتت ان بامكانها وبأسلحة تقليدية ولكن متطورة، ان تلجم كيان الاحتلال وتشلها، بل تحول مفاعل ديمونة النووي والترسانة النووية الاسرائيلية الى نقطة ضعف، بل لعنة على الكيان، في حال تم استهدافها بالاف الصواريخ الفرط صوتية والدقيقة التوجيه.

الهدف المهم الاخر من اهداف عملية الوعد الصادق هو المعلومات والبيانات الخطيرة التي حصلت عليها إيران، عن تقنية وآلية عمل ونقاط ضعف وقوة النظام الدفاعي الامريكي والاسرائيلي، مثل نظام باتريوت والقبة الحديدية ، وهي بيانات كان من الصعب جمعها خلال سنوات، والتي ستكون ذات فائدة قصوى، في حال شنت ايران هجوما على الكيان، اذا ما تجرأ وارتكب ادنى حماقة في المستقبل.

واخيرا يجب القول لو استمرت إيران على مدى أسابيع بضرب الداخل الاسرائيلي بالمسيّرات فإنها ستعرّيها تماما، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تدافع عن كيان الاحتلال لو أرادت إيران ضربه واستهدافه.. طهران ومن خلال عملية الوعد الصادق فرضت نفسها كلاعب مهم وقوي في المنطقة ولسان حالها يقول لتل أبيب ما قاله سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر ا... : بيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي ...

ضيفنا في هذا اللقاء مفكر عربي فلسطيني عايش مراحل الصراع العربي-الإسرائيلي كافة منذ بدايته عام 1948 حتى يومنا هذا... مارس العمل السياسي منذ مراحل مبكرة من حياته، وانخرط في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بدايتها في النصف الأول من القرن الماضي. شغل منصب رئيس فرع لبنان للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين وعمل مع منظمة التحرير الفلسطينية في تونس أوائل الثمانينات ... ألّف عدة كتب عن حول الثورة الفلسطينية، الوحدة العربية والفكر الإسلامي وقضايا اخرى.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول بعد سبعة اشهر من عملية طوفان الاقصى كيف ينظر الى ما حصل وماهية استثنائية السابع من أكتوبر/تشرين الأول؟ وهل يمكن الحديث عن واقع جديد او معادلة جديدة فرضته المقاومة ام المشهد بالعكس ذلك كيف يقرأ ذلك؟وفي ظل المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق سكان غزة، وحالة الخذلان التي يعيشها أهالي القطاع، كيف يمكن أن تلمس اهمية عملية الوعد الصادق واستهداف ايران المباشر للداخل الصهيوني؟ وماذا عن المعادلة الجديدة التي أسست لها ايران بعد عملية الوعد الصادق ؟ وما تأثيرها على الداخل الصهیوني؟

كما يبحث البرنامج في وسائل اعلام عربية وغربية التي حاولت وعملت على التقليل من اهميتها فهل الرد الايراني كان يناسب الجريمة الاسرائيلية في استهداف مقر الشؤون القنصلية للسفارة الايرانية في دمشق؟وفلسطينيا كيف يمكن ان تستفيد الشعب الفلسطيني من العملية التي نفذتها ايران -عملية الوعد الصادق-؟"اسرائيل" ردت على العملية الايرانية ببعض المسيرات ولكنها لم تتبنى العملية؟ ماذا يعني ذلك ؟ وكيف وصلت حكومة الاحتلال الى هذه الحالة من الهوان لتخاف من تبني عملية كانت في الماضي تتفاخر وتتبجح بها اذا ما انجزتها؟

وناقش البرنامج تاثير العملية الايرانية على الداخل الاسرائيلي الذي يعاني من ازمات كثيرة لم تبدأ بعملية طوفان الاقصى ولم تنته بعملية الوعد الصادق؟ومحور المقاومة كان له دور مختلف تماما عما قام به في الماضي خلال المواجهة الممتدة مع الاحتلال منذ عقود ؟ كيف كرست عملية الوعد الصادق هذا الدور؟

وفي حوار مع ضيف البرنامج المفكر الفلسطيني الاستاذ منير شفيق أكد أن عملية طوفان الأقصى قد مثلت زلزالا هزّ الكيان الصهيوني وإشعاره بخطر الهزيمة، ولهذا هرعت الدول الكبرى لنجدته وإيقافه على قدميه لانه كان ينهار في علم الصدمة والمفاجأة وهي البعد الثالث المهم لهذا الطوفان الرائع والاستثنائي.

وأشار شفيق إلى أن عملية طوفان الاقصى مثّلت عملية هجوم استثنائي على مناطق الـ 1948 من فلسطين، حيث أن غلاف غزة هو محتل سنة الـ 48 ويعتبر بالقياس الصهيوني ضمن أراضي ما يسمى بالدولة الصهيونية في عام 1948 تنطبق عليه معاهدات الهدنة، اذا اول بعد لطوفان الأقصى هو أنه هاجم واخترق اراضي الـ48 وحررها من الكيان الصهيوني، وهي أول مرة تحدث من هذه الناحية.

وأضاف شفيق أن طوفان الأقصى يختلف عن مقاومة الإحتلال الجارية في الضفة الغربية والتي كانت مبتداها في قطاع غزة في السابق.

ولفت شفيق إلى أن البعد الثاني تمثل في أن هذه العملية كانت متقنة ومدروسة إلى حدّ أنها فاجأت العدو ولم يستطع اكتشافها قبل وقوعها، وبعد ان بدأت بالتنفيذ انزلت خسائر بالجيش الصهيوني لم يسبق لها مثيل، بمعنى ان فرقة غزة، والتي تعتبر فرقة نخبة فاجأت قوات الاحتلال وشتتتها وانزلت بها الهزيمة العسكرية، بين هاربين ومقتولين وبين اسرى وكان هذا يمثل رعبا بالنسبه للكيان الصهيوني.

وأضاف شفيق أنه يمكن اعتبار طوفان الاقصى وما حدث بعده حتى اليوم مرحلة واحدة هي مرحلة قائمة بذاتها تختلف عن المراحل السابقة، ولكن ماذا سيحدث بعدها؟ هذا ما سيتقرر بعد الانتصار ان شاء الله في هذه العملية الكبرى التي عمرها اكثر من سبعة اشهر ولهذا يمكن ان نتحدث عن مرحلة مثّلها طوفان الاقصى ومثلتها الحرب التي تلت طوفان الاقصى وهي الحرب البرية وحرب الابادة التي قام بها العدو ضد المدنيين وضد المعمار في قطاع غزة.

ولفت شفيق إلى أن المحور ليس وليد طوفان الاقصى ولكنه تشكل بعدة سنوات وبالتالي عندما حدثت عملية طوفان الاقصى، كانت طريقة ردود فعله قد تفاوتت، فمثلا حزب الله في اليوم الثامن من اكتوبر الذي تلى 7 اكتوبر، اعلن فورا فتح الجبهة الجنوبية في لبنان، أي الجبهة الشمالية في فلسطين، وشارك مباشرة واسهم في الضغط على كيان الاحتلال.

وشدّد شفيق على أن اسهام حزب الله كان ملحوظا ومهما، لأنه ادى الى تهجير مالا يقل عن 200,000 مستوطن في غلاف الشمال الفلسطيني، والذي يشكل مشكلة كبيرة مازالت قائمه حتى الان بالنسبه للكيان الى اين يذهب بهذا العدد الذي يقارب 250000 مستوطن، ومتى يمكن ان يعود او هل سيعودوا ام لا؟.

وتابع شفيق: بالتالي تدرّجت المواقف ثم دخلت اليمن والمقاومة في العراق، واما سوريا فداخليا يوجد اشتباك سابق، وبالتالي نستطيع القول بأن محور المقاومة او ما يسمى بمحور وحدة الساحات، انخرطوا جميعهم في الحرب ضد الكيان الصهيوني بحدود كل واحد بظروفه، فمثلا حزب الله فتح حزب الجنوب، والان نعيش حربا في جنوب لبنان بين الكيان وحزب الله، والمقاومة العراقية اقتصرت على اطلاق الصواريخ.

ونوه شفيق إلى أن الظاهرة الاستثنائية كانت اليمن بان تدخلها كان قد وصل الى حد إعلان الحرب على كل السفن ان ذهبت للكيان او عادت منه، حيث اغلقت البحر الاحمر والان دخلت في مرحلة رابعة حيث اعلنت انها تطارد هذه السفن حتى في البحر المتوسط، ولا شك ان امريكا وبريطانيا مثلا اعتبرتا ان اليمن قد اصبح في حالة حرب وبدأتا بالقصف ضد اليمن وبالتالي فان اليمن لديه موقف استثنائي.

ضيف البرنامج:

- المفكر الفلسطيني الاستاذ منير شفيق ....

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