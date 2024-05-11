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الاعلام العبري: 5 قتلى للجيش بحي الزيتون في غزة سقطوا خلال يوم واحد

السبت ١١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش