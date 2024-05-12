فيديو خاص: نداء عاجل من طلاب موريتانيا إلى الأمة الإسلامية؟

العالم - مراسلون

في تصعيد جديد لاحتجاجاتهم دخل شباب موريتانيون في اعتصام ليلي تنديدا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة .

الاعتصام تم تنظيمه أمام مقر السفارة الأميركية في نواكشوط باعتبار ان الولايات المتحدة الأميركية هي الداعم والممول والمسلح للكيان والإسرائيلي في حربه على المدنيين العزل في قطاع غزة.

وقال هدو الداه وهو الرئيس السابق للمبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني لمراسل العالم: "طلاب موريتانيا يواصلون احتجاجهم وانتصارهم لهذه المعركة، هذه معركة الأمة ضد الكيان الغاصب الذي يواصل همجيته وابادته الجماعية ويواصل الغرب بقيادة أميركا دعم هذه الابادة الجماعية".

الاحتجاجات التي ينظمها طلاب الجامعات الموريتانية يعتبرونها جهادا ودعما للقضية المركزية للمسلمين، من خلالها يسعون لتحريك الساحة الموريتانية لعل ذلك يكون لبنة في سبيل تضييق الدائرة على أعداء الأمة الإسلامية.

وقالت أحدى المشاركات في الاحتجاجات لمراسلة العالم: "تعلمنا من أهل الصمود والايمان والرضاء، هم دموا الأنفسم ونحن علينا هذا الوقوف".

المحتجون يطالبون بالإيقاف الفوري للعدوان على غزة وفتح المعابر لإيصال المساعدات الغذائية والطبية والانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من القطاع .

وقال الشيخ ولد محمد وهو نائب رئيس المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني لمراسلة العالم: "نحن نظمنا هذا الحراك للمطلابة بطرد السفارة الإميركية التي تدعم وتساعد الكيان الصهيوني في ابادته الجماعية بحق الشعب الفسطيني، كما نحن طلاب جامعات موريتانيا نطلاب بفتح معبر رفح ودخول المساعدات واغاثة أهالي غزة".

كما ندد المحتجون بتقاعس الانزمة العربية والاسلامية وشعوبها والهيئات الحقوقية العالمية والغربية عن نصرة المظلومين في غزة ووقف الابادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

تتعدد أساليب الاحتجاج ويصر هؤلاء الشباب على مواصلة احتجاجهم حتى يتم إيقاف هذه الحرب التي تسعى لإبادة الفلسطينيين في قطاع غزة.