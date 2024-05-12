غزة.. مستشفی شهداء الاقصی تعالج الجرحی علی الأرض

العالم - خاص بالعالم

وقال د. الدقران في حديث خص به قناة العالم شن جيش الاحتلال منذ 24 ساعة هجمة مسعورة علی المواطنين الامنين في المحافظة الوسطی وقام بتدمير البيوت علی رؤوسهم.

وأكد ان مستشفی شهداء الاقصی تعاني من انهيار شبه كامل في ظل عدم وجود مستلزمات طبية وأدوية ووقود ولاتوجد امكانات كافية لاستقبال هذا الكم الهائل من المصابين.

وأوضح ان أقسام المستشفی ممتلئة بالمصابين ولايوجود متسع لأي مصاب جديد، لذلك تقوم المستشفی باستقبال المصابين الجدد علی الارض.

وعن أسباب النقص الذي تعاني منه المستشفی قال د. الدقران ان جيش الاحتلال الاسرائيلي أغلق معبر رفح منذ عدة أيام ومنع وصول المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية الی مستشفيات قطاع غزة.

وأشار الی خروج معظم المسشفيات عن الخدمة في المحافظات المجاورة للمحافظة الوسطی، مؤكداً ان 33 مستشفی من أصل 37 مستشفی خرجت عن الخدمة.

وبيّن المتحدث باسم مستشفی شهداء الاقصی ان المستشفی علی حافة الانهيار لأن عدد المصابين يفوق عدد الأسرة بأربع أضعاف ومعظم المصابين منومين في الممرات الداخلية وفي الساحات الخارجية.