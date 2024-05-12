مستخدما صواريخ "جهاد مغنية" الثقيلة وأسلحة أخرى.. ملخص عمليات المقاومة الأحد

وجاء في بيان للمقاومة "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 12 مايو 2024، وفقا للآتي":

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

- الساعة 14:10: استهداف ‏آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية إضافة إلى استهداف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة هونين ‏المسماة "راميم" بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير الآلية ‏والتجهيزات الأخرى.

2- الساعة 16:25: استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالصواريخ الثقيلة الجديدة (جهاد مغنية) وإصابته إصابة مباشرة.

-- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 19:35: استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة، وإصابتها إصابة مباشرة».

وتشن المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) هجمات ضد جيش الاحتلال تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لعدوان إسرائيلي مدمر بدعم أمريكي، خلف أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه المدمر على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.