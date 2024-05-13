شاهد بالفيديو.. سكان رفح يواصلون النزوح في ظروف صعبة

العالم - فلسطين المحتلة

تواصل آلاف العائلات، لليوم السابع على التوالي، النزوح من مدينة رفح سواء من شرقها لغربها أو خارج المدينة بعد تهديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي بهجوم على الأجزاء الشرقية للمدينة.

وباتت شوارع رفح تدب بالحركة باتجاهين فقط بلا عودة، من الشرق للغرب أو من الجنوب للشمال، أما أسواق المدينة، السوق الرئيس وشارع النص والعودة وشوارعها الرئيسة كانت تدب بالحياة وتعاني الازدحام الخانق فباتت خاوية وكأنها مدن أشباح.

يقول المواطن الفلسطيني الرفحاوي عقل (53 عاما)، الذي يعمل تاجرا مع اخوته، ان "النزوح عذاب مرهق بدنيا وذهنيا وماليا، النزوح ذل وإهانة".

وأشار إلى أنه نزح واخوته وعائلاتهم من مدينة غزة في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي وكان بانتظار عودة للبيت وليس هروبا لمكان آخر.

نشاهد معا الفيديو التالي:

ق.