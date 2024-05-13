شاهد/سيناتور امريكي لكيان الاحتلال: افعلي كل ما عليك للبقاء على قيد الحياة!

العالم- الامريكيتان

وقال غراهام خلال مقابلة في برنامج "لقاء مع الصحافة" على قناة إن بي سي نيوز:"عندما واجهنا الدمار كأمة بعد بيرل هاربور، ومحاربة الألمان واليابانيين، قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما وناغازاكي بالأسلحة النووية“. “كان هذا هو القرار الصحيح" حسب زعمه.

وأضاف: “أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب. لا يمكنهم تحمل الخسارة”.

واستخدم غراهام، وهو داعم كبير للاحتلال الصهيوني ويتلقى تبرعات كبيرة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، هذا التشبيه عدة مرات عندما أدان الرئيس الامريكي جو بايدن لتهديده بحجب أسلحة معينة عن "إسرائيل" إذا شنت عملية عسكرية في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب غزة حيث يلجأ أكثر من مليون مدني.

وقد استخدم هذا التشبيه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مراراً لتبرير الحرب الهمجية على غزة.

وعندما سألته مديرة الحوار كريستين ويلكر عن السبب الذي يجعل من المقبول أن يحجب الرئيس رونالد ريغان أسلحة معينة عن "إسرائيل" خلال حربها في لبنان في الثمانينيات، ولكن من غير المقبول أن يهدد بايدن بفعل ذلك الآن، أثار غراهام مرة أخرى الحرب العالمية الثانية.

وتساءل غراهام “هل يمكنني أن أقول هذا؟، لماذا من المقبول أن تقوم أمريكا بإسقاط قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي لإنهاء حرب التهديد الوجودي بينهما؟ لماذا كان من المناسب لنا أن نفعل ذلك؟.

وأضاف: “لذا، يا إسرائيل، افعلي كل ما عليك فعله للبقاء على قيد الحياة كدولة يهودية. كل ما عليك فعله.”

وردت ويلكر قائلةً لغراهام إن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يقولون إن التكنولوجيا تغيرت بشكل كبير منذ الحرب العالمية الثانية، وهي نقطة أوضحتها في وقت سابق من المقابلة أيضًا.

أجاب غراهام: “نعم، هؤلاء المسؤولون العسكريون الذين تتحدثين عنهم حمقى” حسب تعبيره.