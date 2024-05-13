السيد نصر الله: سورية تجاوزت الحرب الكونية وما زالت في موقعها

العالم- لبنان

وفي كلمة له في الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدرالدين "السيد ذو الفقار" قال السيد نصرالله: رغم الحصار والأوضاع الصعبة سورية ما تزال في موقعها وموقفها راسخ وثابت من القضية الفلسطينية.

واشار الى ان المقاومة التي تقاتل اليوم على الجبهة هي نتيجة تراكمية لتضحيات الذين مضوا من الشهداء والقادة والمقاومين الذين ما زالوا على عهدهم، معتبرا ان من جملة أهداف المقاومة في غزة إعادة إحياء القضية الفلسطينية والتذكير بحقوق الشعب الفلسطيني.

واضاف الأمين العام لحزب الله: بفعل صمود ومقاومة النساء والأطفال والمقاومين تغير ما يرتبط بفلسطين بنسبة كبيرة وأيضاً ما يرتبط بالعدو وموقعه.

واعتبر مشهد التظاهرات في الجامعات الأميركية والأوروبية التي تحمل اسم فلسطين هي من صنع 7 تشرين الأول/أكتوبر وما بعده.

واعتبر السيد نصر الله أهم مشهد يعبر عن صورة الانتصار للمقاومة هو عندما رفع مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة صورة القائد يحيى السنوار.

وقال السيد نصر لله: كان الحكام العرب سيوقعون أوراق موت القضية الفلسطينية في خطوة التطبيع مع العدو الصهيوني التي كانت قادمة خلال أشهر.

ولفت الى ان بعض الأنظمة والفضائيات العربية باتت تروِّج لكيان العدو على أنه "الدولة" الديموقراطية الوحيدة في منطقتنا.

وتوجه بالتحية للمقاتلين الصابرين الشجعان في كل الجبهات الذين يسطّرون أروع مشاهد البطولة والشجاعة والقوة والعزم والحماس واليقين، مضيفا: كل التحية للجرحى من المقاتلين في كل الساحات وأسأل الله لهم العافية.

وتابع السيد نصر الله: تجمعنا في ذكرى القائد الجهادي الكبير والأخ العزيز الشهيد السيد "ذوالفقار" وفي هذه المناسبة نتوجه مجدداً لعائلته بالعزاء بفقده والتبريك لنيله وسام الشهادة، لافتا الى ان الشهيد"ذوالفقار" استحق وسام الانسان المقاتل المجاهد ووسام الجريح والأسير والقائد ووسام صانع الإنجازات وختم الله له بوسام الشهادة.

يتبع