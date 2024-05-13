الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: اسرائيل عاجزة عن توفير الأمن لسفنها

الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :