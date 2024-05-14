عودة المقاومة الی شمال غزة وصورة الردع المتآكل

العالم - مع الحدث

ماذا تعني تهديدات نتنياهو بمواصلة عدوانه بهدف الانتصار المطلق علی حماس قبل سؤاله عن اليوم التالي؟

ما دلالات كلامه عن التهديدات التي تواجه كيانه وهل يأخذ بتوصيات قادة المؤسسة العسكرية بالوصول الی صفقة تهدئة شاملة تعيد الاسری وتبقی السنوار وتهدء جبهة الشمال؟

كيف يقرأ كلام الأمين العام لحزب الله عن أنه بعد 8 أشهر علی العدوان، "اسرائيل" عاجزة عن اعادة اسراها واعادة مواطنيها الی غلاف غزة والشمال وعن حماية سفنها في البحر وهناك الكثير من الخسائر الاستراتيجية؟

ماذا عن صورة النصر المتآكلة لديها بحسب السيد نصرالله وحيث لاتصور لليوم التالي لأن الخروج من غزة يعني هزيمتها والبقاء يعني الاستنزاف اليومي وما الذي ستحققه حتی لو دخلت رفح كما سئل؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من المتحدث باسم الجهاد الاسلامي محمد حاج موسی والمتابع للشأن الاسرائيلي محمد جرادات.