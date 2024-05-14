فلسطيني من جيل النكبة يروي للعالم ذكرياته عن مدينة حيفا

العالم _ مراسلون

خلال البحث، وجدنا هذا المنزل الدافئ في حارة جورة الدهب وسط مخيم جنين، منزل الحاج علي فايد الذي لا يزال يعيش نكبات فلسطين، من غزة إلى جنين.

يحدثنا الحاج علي عن حيفا الجميلة، حيفا التي لم يرى أجمل منها في الوجود.

لا مفتاح عودة هنا، يقول الحاج علي إن لا منزلاً يعودون إليه، رغم أن أقاربه أعادوا العيش في حيفا، إلّا أنه بقي هو وعائلته في هذا المخيم الذي لم تهدأ فيه المعارك.

منذ عام 1948 والحاج علي فايد يشهد على نكبات لم تنتهي في فلسطين، ولكنه يوقن بأن العودة الى حيفا لن تكون إلا عبر قوة أبنائها الذين هجر الاحتلال أجدادهم ليصنعوا مخيمات لم تيأس من حقهم في الرجوع.