الجهاد الاسلامي تهدد بتغيير استراتيجية التفاوض مع 'اسرائيل'

العالم - خاص بالعالم

وقال محمد حاج موسی في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم بأن رئيس وزراء حکومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتحدث عن حسم شامل وانتصار كامل في قطاع غزة وهو لم يستطع ان يحقق انتصارات جزئية يستطيع من خلال المراكمة عليها ان يصل الی صورة الانتصار التي يريدها علی مستوی شامل.

وأوضح ان هناك عدة نقاط اساسية اذا ما استطاع الاحتلال ان يثبتها وهو سعی الی ذلك منذ الايام الاولی نستطيع ان نقول انه قام بإنجاز. علی المستوی العسكري، هو فشل، علی مستوی الجبهة الداخلية، فهي مفككة بشكل كامل والمظاهرات تملأ الشوارع، علی المستوی السياسي ليس هناك رأياً موحداً، وعلی مستوی الرواية الصهيونية ولأول مرة نشهد حالة من الوعي وطوفان جماهيري في الجامعات الاوروبية والاميركية ومختلف جامعات العالم.

وتساءل المتحدث باسم الجهاد الاسلامي:"علی أي مستوی يراهن نتنياهو؟ علی العسكر؟ علی الامن؟ علی البيئة الداخلية؟ علی البيئة الخارجية وعلی حالة الاستعداء التي جبلتها "اسرائيل" لنفسها بعدما ارتكبت من مجازر؟ نتنياهو ليس لديه قواعد يستطيع من خلالها ان يقول اني سأصل أي من الامور التي اريدها".

وأكد محمد حاج موسی:"نحن كمقاومة نقول ليس هناك امام نتنياهو الان عاجلاً ام آجلاً سوی ان يعود الی طاولة المفاوضات الغير مباشرة حتی يخرج الاسری من قطاع غزة، دون ذلك لن يستطيع ان يحقق صورة انجاز".

وبيّن ان نتنياهو يريد ان يستمر في القتل وإبادة الشعب الفلسطيني طالما هناك دعماً من قبل الولايات المتحدة.

وشدد المتحدث باسم الجهاد الاسلامي ان المقاومة كانت ولازالت وستبقی حاضرة علی امتداد الجغرافيا في قطاع غزة ولايظن الاحتلال ان في يوم من الايام سيكون في القطاع دون ان يكون هناك قتال واستهداف لجنوده، فهذا لن يحصل والشعب الفلسطيني ملتف حول المقاومة.

وفيما يخص التفاوض مع الاحتلال صرح محمد حاج موسی:"كنا ولازلنا معنيون بأن نصل الی اتفاق يضمن مصلحة أبناء شعبنا ولكن اذا استمر الاحتلال في هذا التعنت فالمقاومة تدرس بشكل حقيقي تغيير استراتيجية التفاوض مع الاحتلال.