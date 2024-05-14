ايران.. احتفالات عشرة الكرامة تسبق ذكری ميلاد الامام الرضا عليه السلام

العالم - مراسلون

الكرم والعطاء والإنسانية عنوان لعشرة الكرامة التي تخلّلها المؤتمر الرضوي الخامس في مدينة مشهد شمال شرق إيران حيث حضرته كوكبة من العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات من داخل وخارج البلاد للبحث في شخصية الإمام الرضا عليه السلام.

وقال القنصل العراقي في مدينة مشهد، عبدالكريم جاسم البصري لقناة العالم:"تعتبر مثل هكذا أيام، ايام احياء ذكری ميلاد المعصومين، هي أيام مباركة واعتقد ان الجمهورية الاسلامية نجحت في جلب انتباه العالم الی تراث الائمة المعصومين وتوظيفه توظيفاً ايجابياً لخدمة الانسانية".

وقال الباحث اللبناني طلال عتريسي لقناة العالم:"الظلم الذي يمارس اليوم علی شعوب العالم وعلی الشعب الفلسطيني بشكل خاص يمارسه الغرب وبالتالي ما يرفع في هذا المؤتمر من شعار هو رسالة واضحة بأن العدل هو في الجانب الاخر من الحضارة، الحضارة الاسلامية النبوية ومن خلال تجربة الامام الرضا عليه السلام".

وقال الباحث الافريقي بشير موني:"استمعنا الی المحاظرات ومقالات للمراجع العظام وتوصيات وتوجيهات السيد القائد السيد علي خامنئي حيث أكد علی ضرورة بيان مفاهيم أهل البيت عليهم السلام".

المؤتمر الرضوي الخامس عرض من ضمن برامجه المتنوعة حديثاً لسماحة قائد الثورة الإسلامية تطرّق فيه عن دورحياة الإمام الرضا عليه السلام في نشر العدل والمساواة والإنسانية للعالم.

وقالت الباحثة في علم اللسانيات واللغة في لبنان زينب آل ياسين في لبنان:"بالنسبة لفترة عشرة أيام الكرامة التي يحتفی بها في ايران، فهي فترة للحديث عن العدل وعلاقته بالمقاومة لفرض العدل لأن الضعيف لايحصل علی العدل بالمنة انما بالقوة".

لاتقتصر عشرة الكرامة على المهرجانات والاحتفالات إنما جاءت الوفود من كل حدب وصوب للزيارة والمشاركة في هذا الحدث الديني المتمحور في شخصية الإمام الرضا وشقيقته المعصومة عليها السلام.

موعد يعود في كل عام، يطوف فيه المحبون حول سلطانهم الامام الرضا عليه السلام في عشرة الكرامة، التي عرفت بالكرامة والضيافة تقام فيها الاحتفالات والمهرجانات التي يقصدها القاصی والداني.