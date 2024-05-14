الاحتلال يقتحم بلدات وقرى بجنين ويعتقل 5 فلسطينيين شمال سلفيت

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت مصادر أمنية لـ"وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وف)ا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى يعبد وعرابة وجلبون وكفيرت والعرقة واليامون وزبوبا وتعنك، وشنت حملة تفتيش واسعة فيها، ونصبت حواجز عسكرية وكثفت من تواجدها في المنطقة دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما يواصل الاحتلال الاستيلاء على منزل ومغسلة في جلبون تعودان للمواطن رافع رفيق أبو الرب لليوم الرابع والعشرين على التوالي.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين فلسطينيين من بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت 5 مواطنين من امام مبنى البلدية، وهم: مصعب مصلح منصور (21 عاما)، وعلاء برهوم فارس (23 عاما)، ومحمود عبدالقادر عقل ( 42 عاما) حيث تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح لحظة اعتقاله، ونجله حذيفة محمود عقل (17 عاما)،وطلحة محمد محمود عوض (17 عاما).

وعرقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حركة تنقل المواطنين في ديراستيا ومنعتهم من الدخول أو الخروج منها.

يذكر أن بلدة ديراستيا تتعرض لاقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال وتفتيش عشوائي لمركبات المارة وإطلاق القنابل الصوتية داخل البلدة.