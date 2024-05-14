إيران وفيتنام توقعان اتفاقية تعاون بين أجهزة الشرطة

العالم – إيران

ووقع القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد "أحمدرضا رادان " ووزير الأمن العام الفيتنامي الجنرال تولام مذكرة تفاهم بشأن التعاون الشامل بين إجهزة الشرطة.

وفي حفل التوقيع هذا أكد وزير الأمن العام الفيتنامي على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف خاصة في مجال التعاون الشامل بين أجهزة الشرطة في إيران وفيتنام.

واعتبر الجنرال تولام علاقات الود والاحترام بين البلدين سببا في توسيع وتعزيز التعاون الثنائي، وأشاد بتقدم إيران في المجالات الدفاعية والعسكرية والعلوم والصناعة، فضلا عن مقاومة واستقرار واستقلالية إيران رغم العقوبات القاسية.

وشملت مذكرة التفاهم هذه سبل تعميق وتعزيز التعاون في مجال تنفيذ القانون، مثل تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب والجرائم الإلكترونية وإنتاج المخدرات والاتجار بها والاتجار بالبشر وتبيض الأموال وتهريب الأسلحة والذخائر وتزوير الوثائق والهجرة غير الشرعية.

وقد أفادت السفارة الإيرانية لدى فيتنام بأن العميد رادان يزور المركز الوطني للتدريب على مكافحة الإرهاب، ومركز قاعدة بيانات المواطنين الوطني، وإدارة الأمن السيبراني لمنع ومكافحة جرائم التكنولوجيا المتقدمة في فيتنام.

وتأتي زيارة القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد "أحمدرضا رادان" والوفد رفيع المستوى المرافق له إلى فيتنام، تلبية لدعوة رسمية من وزير الأمن العام الفيتنامي الجنرال تولام بهدف توسيع التعاون بين أجهزة الشرطة ومن المقرر أن يلتقي رئيس وزراء فيتنام " فام مينه تشينه".