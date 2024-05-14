المهرجان الدولي للشعر الرضوي باللغة العربية يختتم أعماله

العالم – إيران

وقال المدير العام لدائرة الثقافة في محافظة خوزستان مجيد منادي إن: تيار شعر الإمام الرضا (ع) في خوزستان قد تحول إلى شجرة ضخمة، تبث العطر الرضوي في المحافظة بأسرها

وأضاف أن مهرجان الشعر العربي الرضوي يشكل فرصة للتبادل الثقافي بين الدول المختلفة حول محور الشعر.

وكان 167 عملا شعريا قد أرسل من شعراء بلدان مختلفة بما فيها إيران وسوريا والعراق ولبنان وقطر إلى أمانة مهرجان الشعر العربي الرضوي في قسمي الشعر الفصيح والشعبي، اختير من بينها 11 عملا من قبل هيئة التحكيم كأعمال مختارة لهذه الدورة.

وفي قسم الشعر الفصیح فاز مهدي النهیری من العراق بالمركز الأول وحسن عگله ثجیل من العراق بالمركز الثاني وسامر أحمد محمد من سوریا بالمركز الثالث.

وفي قسم الشعر الشعبي فاز يوسف سعيد شرهاني من مدينة أهواز الإيرانية ونوري جابري زاده من جزيرة مينو الإيرانية وعلي مذكر بور من مدينة خرمشهر الإيرانية بالمراكز الأولى حتى الثالثة.