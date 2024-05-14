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شاهد.. القسام تستهدف جنود وآليات جيش الاحتلال شرق مخيم جباليا

الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام مقطع فيديو يوثق استهداف المقاومين لجنود وآليات جيش الاحتلال الاسرائيلي موقعا فيها خسائر بالافراد والمعدات.

العالم - فلسطين

وفي وقت سابق اليوم أعلنت القسام إستهداف دبابة ميركافاه بقذيفة "الياسين 105" وبأنها أوقعت طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهزت على 7 جنود تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

واضافت: استهدفنا دبابة "ميركافاه 4" بقذيفة "الياسين 105" متوغلة في شارع الداخلية الجديد شرق مدينة جباليا شمال القطاع، واستهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في محيط مسجد هارون شرق رفح.

وتابعت كتائب القسام: قصفنا آليات العدو المتوغلة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

شاهد الفيديو..

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