موقعة قتلى ومصابين.. عملية مركبة ثانية للقسام ضد قوة خاصة للاحتلال في جباليا

العالم - فلسطين

وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة نهاية شارع مدارس مخيم جباليا شمال قطاع غزة.. استهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وفور إخلاء الجنود لأسفل المنزل تم استهدافهم بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" ووقعوا بين قتيل وجريح، وبعد وقت قصير تقدم عدد من مجاهدينا صوب المنزل وقاموا بتفجير عبوة مضادة للأفراد في مدخل المنزل وأوقعوا الجنود هناك بين قتيل وجريح، وفور تقدم قوة صهيوينة مدرعة لإنقاذ المصابين وانتشال القتلى استهدف مجاهدونا دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" وفجروا دبابة مركفاه ثانية بعبوة شواظ".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 من جنوده خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لافتا إلى أن ثلاثة جنود من الكتيبة 202 من لواء المظليين أصيبوا بجروح خطيرة في معركة شمال قطاع غزة، فيما أصيب جندي آخر من لواء جفعاتي بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة نتيجة انفجار قنبلة، وأصيب في هذا الحادث 4 جنود آخرين بجروح طفيفة ومتوسطة.

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد أن أكدت كتائب القسام اليوم أنها أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

هذا وأكدت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم أنها تخوض معارك دامية مع الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال القطاع.

في حين كشف الجيش الإسرائيلي في آخر تحديث لبياناته، أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.