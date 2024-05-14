بوتين إلى الصين في أول زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه

العالم - آسيا والباسفيك

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الثلاثاء، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة نظيره شي جين بينغ وستستغرق يومي 16 و17 أيار/ مايو الجاري



بدوره أفاد الكرملين في بيان أن الزيارة الأولى لبوتين خارج روسيا، بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد ستكون إلى الصين.



وسيناقش زعيما روسيا والصين خلال الزيارة جميع القضايا المتعلقة بالشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.



وسيتم خلال المباحثات تحديد الاتجاهات الرئيسية لمواصلة تطوير التعاون العملي بين روسيا والصين، وتبادل وجهات النظر المتعمقة حول أحدث القضايا الدولية والإقليمية.

ومن المقرر أن يصدر الرئيسان بيانا مشتركا وأن يتم التوقيع على بعض الاتفاقيات الثنائية.



وفي وقت تتزايد فيه المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والتوترات والمواجهات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تنتهج الصين سياسة التقارب مع روسيا التي تواجه تحديات مماثلة بسبب الحرب في أوكرانيا.



وحسّنت بكين علاقاتها الاقتصادية، خاصة في مجال الطاقة، مع موسكو التي أصبحت هدفا للعقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.



وفي حين وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 240 مليار دولار عام 2023، متجاوزا الهدف البالغ 200 مليار دولار، فإن ما يقرب من نصف النفط الخام والغاز الطبيعي الذي صدرته روسيا خلال العام اشترته الصين.