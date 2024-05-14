فيديو خاص: اعترافات غير مسبوقة للصهاينة بقدرات حزب الله!!

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واضاف مراسلنا: على صعيد الخلافات في الكيان تم قبل قليل الاعلان ان بنيامين نتانياهو لن يشارك في ما يسمى بعيد الاستقلال الاسرائيلي، الامر الذي يراه المراقبون انه يأتي خوفا وهروبا من الانتقادات المتزايدة له من قبل الجمهور.

واشار الى ان بن غفير امس حاول المشاركة في احد الاحتفالات التي تقام في ذكرى قتلى الكيان في احدى المعارك، وتم التهجم عليه وطرده من قبل ذوي الاسرى الاسرائيليين الذين اتهموه بأنه يشارك في مقتل أبناءهم في قطاع غزة برفضه وقف الحرب والتوصل الى صفقة مع المقاومة.

وتابع مراسلنا ان كل ذلك يضاف الى ما نشرته صحيفة معاريف الاسرائيلية اليوم حول الفشل الكبير في شمال فلسطين المحتلة، حيث قالت في تحقيق ان حزب الله رفع من حدة عملياته مؤخرا واصبحت عملياته اكثر دقة وخطورة، وتجاوزت هجماته خلال الاسبوع الاخير في حجمها كل ما شنته المقاومة خلال الاشهر الماضية، مستخدما تقنيات فنية استخباراتية اكثر.

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