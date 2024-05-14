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فيديو خاص: اعترافات غير مسبوقة للصهاينة بقدرات حزب الله!!

الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية في رام الله ان القناة الثانية عشرة الاسرائيلية زعمت بأن احد المستوطنين في منطقة شمال فلسطين المحتلة مع الحدود اللبنانية قتل بهجوم منسوب بطائرة مسيرة الى المقاومة اللبنانية، مشيرا الى ان مواقع خبرية ايضا تناقلت الخبر هذا.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: على صعيد الخلافات في الكيان تم قبل قليل الاعلان ان بنيامين نتانياهو لن يشارك في ما يسمى بعيد الاستقلال الاسرائيلي، الامر الذي يراه المراقبون انه يأتي خوفا وهروبا من الانتقادات المتزايدة له من قبل الجمهور.

واشار الى ان بن غفير امس حاول المشاركة في احد الاحتفالات التي تقام في ذكرى قتلى الكيان في احدى المعارك، وتم التهجم عليه وطرده من قبل ذوي الاسرى الاسرائيليين الذين اتهموه بأنه يشارك في مقتل أبناءهم في قطاع غزة برفضه وقف الحرب والتوصل الى صفقة مع المقاومة.

وتابع مراسلنا ان كل ذلك يضاف الى ما نشرته صحيفة معاريف الاسرائيلية اليوم حول الفشل الكبير في شمال فلسطين المحتلة، حيث قالت في تحقيق ان حزب الله رفع من حدة عملياته مؤخرا واصبحت عملياته اكثر دقة وخطورة، وتجاوزت هجماته خلال الاسبوع الاخير في حجمها كل ما شنته المقاومة خلال الاشهر الماضية، مستخدما تقنيات فنية استخباراتية اكثر.

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