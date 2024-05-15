البعثة الايرانية: وقف الابادة الجماعية في غزة، مطلب عالمي

العالم - إیران

وعرضت البعثة الايرانية لدى المنظمة الدولية، يوم الثلاثاء فلما على حسابها على منصة "أكس" وكتبت تقول: "يوم النكبة، يذكر بـ 76 عاما من الترحيل القسري واغتصاب واحتلال ارض فلسطين. ان وقف الابادة الجماعية والبدء في تحقيق قضائي حول الجرائم النكراء للكيان الاسرائيلي في غزة، هو من المطالب العالمية.

وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت في بيان ان "يوم الرابع عشر من ايار/مايو 1948 شكل بداية لعهد من النكبة لاحتلال ارض فلسطين والانتهاك الصارخ لحقوق شعبها المظلوم خاصة حق تقرير المصير، اذ يمر 76 عاما وتداعياته المشؤومة تطال المنطقة والعالم الاسلامي، وتحول الى جرح غائر ومؤلم في جسد العالم الاسلامي.