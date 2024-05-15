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بايدن سيستخدم 'الفيتو' ضد کیان الاحتلال!

بايدن سيستخدم 'الفيتو' ضد کیان الاحتلال!
الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض، فجر اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القانون الذي يقوده الحزب الجمهوري والذي سيلزمه بإرسال أسلحة إلى کیان الاحتلال.

العالم- الامریکیتان

ويأتي مشروع القانون وسط رد فعل سلبي في الكونغرس بعد قرار بايدن تعليق إرسال شحنة أسلحة إلى الکیان الإسرائيلي بسبب مخاوف بشأن قيام قواتها بتوغل واسع النطاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وفقاً لشبكة "سي إن إن".

ويهدف مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه غداً الخميس في مجلس النواب، إلى منع الإدارة الأميركية من حجب أو وقف أو إلغاء تسليم مواد أو خدمات عسكرية من الولايات المتحدة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويتطلب الإفراج عن أي مواد أو خدمات تم حجبها بالفعل خلال 15 يوماً من صدور مشروع القانون.

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