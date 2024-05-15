مصادر..الرياض تتعثر محادثات التجارة الحرة بين بكين والدول الخليجية

العالم- السعودية

وقالت 5 مصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة رويترز إن الجانبين وصلا إلى طريق مسدود فيما يتعلق بتحفظات سعودية على قائمة من السلع، طرحتها بكين لإعفائها من رسوم الاستيراد الخليجية.

وأضافت المصادر أن السعودية "قلقة من تضرر برنامجها الصناعي جراء منتجات صينية منخفضة التكلفة، تشبه تلك التي تأمل المملكة في تصنيعها محليا".

ولم يرد مركز التواصل الحكومي السعودي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي ووزارة التجارة الصينية على طلبات رويترز للتعليق على المفاوضات التجارية.

ولدى السعودية قطاع تصنيعي ناشئ تأمل أن يتمكن في المستقبل من صناعة كل شيء من الرقائق الإلكترونية إلى الإطارات.

وتنفق المملكة تريليونات الدولارات لتطوير اقتصادها لكنها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وتعقد المملكة شراكات مع شركات صينية، من أجل بناء صناعة تحويلية في البلاد، بهدف تطوير قدرات وخطوط تصنيع محلية.

وبدأت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي محادثات تجارية منذ ما يقرب من 20 عاما. لكن لم ينجز سوى القليل من الاتفاقيات، ووقع التحالف اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.