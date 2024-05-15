صحيفة امريكية..مقاومة حماس تثير شبح الحرب الأبدية لـ'إسرائيل'

العالم- فلسطين

وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور سبعة أشهر على الحرب، لا تزال حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة، مما يثير المخاوف في "إسرائيل" من أنها تسير نحو حرب إلى الأبد.

وأضافت أن حركة حماس تخوض معارك ليس من أجل البقاء فحسب، بل أيضًا لمضايقة القوات الإسرائيلية، وتمثل قدرة حماس على الصمود مشكلة استراتيجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزعم ان الهدف الرئيسي للحرب هو التدمير الكامل للحرکة الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن جوست هلترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة تعمل على حل الصراعات قوله: "إن حماس موجودة في كل مكان في غزة، حماس بعيدة كل البعد عن الهزيمة."

وتابعت أن النتيجة الطبيعية هي أن "إسرائيل" تبدو بعيدة عن تحقيق هدف نتنياهو المتمثل في تحقيق النصر الكامل، وسواء واصلت "إسرائيل" هجومًا واسع النطاق على رفح أم لا، فمن المرجح أن تبقى حماس على قيد الحياة وتستمر في مناطق أخرى من القطاع، وفقًا لمسؤولين عسكريين "إسرائيليين" حاليين وسابقين، وتقديرات استخباراتية أمريكية.